Сочи с начала года посетили более четырех миллионов туристов

По его словам, загрузка отелей впервые в истории составила 91%, занятость гостиниц, расположенных в горном кластере, достигла 76%.

Глава города также отметил, что после штормов в минувшие выходные все 170 пляжей Сочи работают в штатном режиме, а качество морской воды соответствует всем санитарным требованиям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН заявил, что в августе смерчи не покинут Сочи, он предупредил, что иногда они могут выходить на сушу, передает «Радиоточка НСН»

