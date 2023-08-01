Сочи с начала года посетили более четырех миллионов туристов

С начала 2023 года город-курорт Сочи посетило более четырех миллионов туристов, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

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По его словам, загрузка отелей впервые в истории составила 91%, занятость гостиниц, расположенных в горном кластере, достигла 76%.

Глава города также отметил, что после штормов в минувшие выходные все 170 пляжей Сочи работают в штатном режиме, а качество морской воды соответствует всем санитарным требованиям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН заявил, что в августе смерчи не покинут Сочи, он предупредил, что иногда они могут выходить на сушу, передает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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