Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Интернете
Свобода слова в Интернете - это полная чушь. Об этом на встрече со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он отметил, что свобода слова не может существовать в сети без наличия прозрачных алгоритмов рекомендаций, которые управляют дискуссионными платформами.
По мнению французского лидера, международным компаниям следует не только обеспечить такую прозрачность, но и раскрыть информацию о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя».
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко заявила, что непопадание Макрона в ТОП-50 самых популярных политиков связано с тем, что французы недоволны его политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Остановились на Крещении Руси»: Мединский рассказал о переговорах в Женеве
- В Госдуме пообещали лучшие гаджеты лишенным олимпийских смартфонов россиянам
- В МВД заявили о снижении количества IT-преступлений
- Без истерии: Отказ Украины от «Дружбы» поддержит Орбана на выборах
- Даниил Медведев проиграл и вылетел с теннисного турнира в Дохе
- Россиянам пообещали, что готовая еда не подорожает из-за новых требований
- Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Интернете
- Домодедово мерзнет без автобусов, а под Ярославлем рвет трубы
- Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации армии
- Договоренность есть: ЕС снимет санкции с России вслед за США