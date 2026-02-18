Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Интернете

Он отметил, что свобода слова не может существовать в сети без наличия прозрачных алгоритмов рекомендаций, которые управляют дискуссионными платформами.

По мнению французского лидера, международным компаниям следует не только обеспечить такую прозрачность, но и раскрыть информацию о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя».

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко заявила, что непопадание Макрона в ТОП-50 самых популярных политиков связано с тем, что французы недоволны его политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

