Макрон назвал «полной чушью» свободу слова в Интернете

Свобода слова в Интернете - это полная чушь. Об этом на встрече со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России

Он отметил, что свобода слова не может существовать в сети без наличия прозрачных алгоритмов рекомендаций, которые управляют дискуссионными платформами.

По мнению французского лидера, международным компаниям следует не только обеспечить такую прозрачность, но и раскрыть информацию о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя».

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко заявила, что непопадание Макрона в ТОП-50 самых популярных политиков связано с тем, что французы недоволны его политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Свобода СловаИнтернетЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры