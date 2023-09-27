Вылетел задержанный на три дня рейс по маршруту Иркутск – Пхукет
Утром 27 сентября вылетел задержанный на три дня рейс по маршруту Иркутск – Пхукет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Лайнер «Икара» должен был вылететь в 05:15 24 сентября. Вылет отложили до 03:00 25 сентября, после чего перенесли на 27 сентября. По информации авиакомпании, причиной этого стала неисправность самолета. Вылета ожидали 434 пассажира.
27 сентября в 07:28 в пункт назначения вылетели 383 пассажира. По данным ведомства, общее время задержки - 73 часа 58 минут.
В аэропорту для пассажиров работала мобильная приемная прокуратуры. Клиенты перевозчика были размещены в гостиницах Иркутска при обеспечении горячим питанием.
Авиакомпания намерена компенсировать туристам, которые решили лететь, стоимость каждого дня задержки.
Ранее рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург задержали на 17 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru