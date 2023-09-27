Вылетел задержанный на три дня рейс по маршруту Иркутск – Пхукет

Лайнер «Икара» должен был вылететь в 05:15 24 сентября. Вылет отложили до 03:00 25 сентября, после чего перенесли на 27 сентября. По информации авиакомпании, причиной этого стала неисправность самолета. Вылета ожидали 434 пассажира.

27 сентября в 07:28 в пункт назначения вылетели 383 пассажира. По данным ведомства, общее время задержки - 73 часа 58 минут.

В аэропорту для пассажиров работала мобильная приемная прокуратуры. Клиенты перевозчика были размещены в гостиницах Иркутска при обеспечении горячим питанием.

Авиакомпания намерена компенсировать туристам, которые решили лететь, стоимость каждого дня задержки.

Ранее рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург задержали на 17 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

