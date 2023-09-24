Рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург задержали на 17 часов

Вылет авиалайнера авиакомпании Almasria Airlines из города Шарм-эль-Шейха в Египте в Санкт-Петербург задержали на 17 часов, сообщает «РЕН ТВ».

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Рейс UJ 712 должен был вылететь в 06:05 23 сентября, однако взлетел только в 23:30 того же дня. В аэропорту Пулково самолет сел в 4 часа утра.

Причины долгой задержки устанавливаются.

Ранее Росавиация взяла на контроль вопрос выполнения полетов египетской компании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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