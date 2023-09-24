Рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург задержали на 17 часов
24 сентября 202304:01
Вылет авиалайнера авиакомпании Almasria Airlines из города Шарм-эль-Шейха в Египте в Санкт-Петербург задержали на 17 часов, сообщает «РЕН ТВ».
Рейс UJ 712 должен был вылететь в 06:05 23 сентября, однако взлетел только в 23:30 того же дня. В аэропорту Пулково самолет сел в 4 часа утра.
Причины долгой задержки устанавливаются.
Ранее Росавиация взяла на контроль вопрос выполнения полетов египетской компании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru