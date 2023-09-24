Рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург задержали на 17 часов

Рейс UJ 712 должен был вылететь в 06:05 23 сентября, однако взлетел только в 23:30 того же дня. В аэропорту Пулково самолет сел в 4 часа утра.

Причины долгой задержки устанавливаются.

Ранее Росавиация взяла на контроль вопрос выполнения полетов египетской компании Red Sea Airlines из Шарм-эль-Шейха в Москву и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

