Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах

Не менее 42 рейсов задержаны в субботу в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Соответствующие данные публикует сервис «Яндекс.Расписание».

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Еще четыре рейса в этих авиагаванях были отменены.

Так, на 08:47 мск во «Внуково» задержали два рейса, отменили — три. В свою очередь, в «Домодедово» задержали 27 бортов, один рейс отменен. При этом в «Шереметьево» задержаны 13 самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Задержка РейсовАэропортыМосква

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