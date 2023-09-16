Более 40 рейсов задержали в московских аэропортах
16 сентября 202309:12
Не менее 42 рейсов задержаны в субботу в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Соответствующие данные публикует сервис «Яндекс.Расписание».
Еще четыре рейса в этих авиагаванях были отменены.
Так, на 08:47 мск во «Внуково» задержали два рейса, отменили — три. В свою очередь, в «Домодедово» задержали 27 бортов, один рейс отменен. При этом в «Шереметьево» задержаны 13 самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru