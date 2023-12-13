«Выкидывают тонны!»: Турецкие отели могут заменить шведский стол на сет-меню

Турецкие отели в рамках пересмотра системы all inclusive могут отказаться от шведского стола и сделать вместо него сет-меню, предположил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН. По его словам, при сет-меню могут ограничить количество закусок и основных блюд на выбор.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры предложили изменить систему all inclusive. Туристам хотят предложить модель «плати по мере использования», согласно которой «все включено» планируется разделить на несколько категорий, и оставить туристу выбор, какие именно из них он хочет оплачивать при покупке тура, пишет газета Turizm Gazetesi. В частности, «опциональным» станет доступный алкоголь. Арутюнов считает, что изменения необходимы.