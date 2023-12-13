«Выкидывают тонны!»: Турецкие отели могут заменить шведский стол на сет-меню
Сет-меню стоит дешевле, пакетные туры с ним могут понизиться в цене на 10%, отметил в эфире НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Турецкие отели в рамках пересмотра системы all inclusive могут отказаться от шведского стола и сделать вместо него сет-меню, предположил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН. По его словам, при сет-меню могут ограничить количество закусок и основных блюд на выбор.
Ранее сообщалось, что турецкие отельеры предложили изменить систему all inclusive. Туристам хотят предложить модель «плати по мере использования», согласно которой «все включено» планируется разделить на несколько категорий, и оставить туристу выбор, какие именно из них он хочет оплачивать при покупке тура, пишет газета Turizm Gazetesi. В частности, «опциональным» станет доступный алкоголь. Арутюнов считает, что изменения необходимы.
«Возможно, сделают не шведский стол, а сет-меню. Это всегда дешевле и позволяет с точки зрения заботы об окружающей среде не выкидывать тонны продуктов, как обычно происходит во многих отелях. Также возможно ограничить количество закусок, основных блюд на выбор, как это делается в некоторых ресторанах, где есть сет-меню. В той ценовой категории, в которой работают эти отели, изменение в ценах для клиентов будет значимым… Может быть, цена изменится на 10%, но для потребителей услуг дешевых отелей даже эта разница будет существенная. В абсолютном выражении нет: грубо говоря, если вы платите за неделю 800 долларов, то будет стоить 720 долларов, включая перелет», - сказал Арутюнов.
Он также отметил, что цены на алкоголь в Турции сильно выросли после повышения акцизов, на фоне чего стоит ждать изменений в all inclusive и в этой части. Кроме того, Арутюнов рассказал, что люди во всем мире начали «отходить» от системы «все включено».
«Основной движ этого процесса – это недавнее повышение акцизов на алкоголь в Турции. Это сильно увеличило затраты отелей на закупку алкогольной продукции. Тут основной мотиватор именно алкогольная тема, в меньшей степени количество салатов, которые они готовят на ужин. С алкоголем произойдут какие-то изменения, так как стоимость алкоголя сильно увеличилась. При этом в мире идет такой тренд, что народ отказывается от системы all inclusive, потому что люди заботятся о своем здоровье, переходят на здоровое питание, едят избирательно, у многих пищевые противопоказания. Даже люди, которые бронируют отели со шведским столом, имеют некоторые пищевые ограничения», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что цены на декабрьские туры «все включено» в Турцию стартуют от 84 тысяч рублей. Например, десятидневный тур в период с 8 по 12 декабря в пятизвездочный отель обойдется в 84 тысячи рублей, есть похожие предложения с ценой в 90 тысяч и 96 тысяч рублей. Более люксовые предложения выйдут дороже – от 190 до 440 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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