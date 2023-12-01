АТОР: Цены на декабрьские туры «все включено» в Турцию стартуют от 84 тысяч рублей
Цены на декабрьские туры «все включено» в Турцию стартуют от 84 тысяч рублей, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Например, десятидневный тур в период с 8 по 12 декабря в пятизвездочный отель обойдется в 84 тысячи рублей, есть похожие предложения с ценой в 90 тысяч и 96 тысяч рублей. Более люксовые предложения выйдут дороже – от 190 до 440 тысяч.
А встреча Нового года в отелях Красной поляны обойдется туристам минимум в 40 тысяч рублей, сообщили в АТОР.
Отмечается, что отдых в отеле «три звезды» обойдется в 40-60 тысяч рублей без учета проезда в период с 31 декабря по 2 января. За четыре звезды в этот период придется заплатить 50-110 тысяч рублей. Каникулы в гостинице «пять звезд» выйдут дороже –от 85 до 290 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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