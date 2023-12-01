АТОР: Цены на декабрьские туры «все включено» в Турцию стартуют от 84 тысяч рублей

А встреча Нового года в отелях Красной поляны обойдется туристам минимум в 40 тысяч рублей, сообщили в АТОР.

Отмечается, что отдых в отеле «три звезды» обойдется в 40-60 тысяч рублей без учета проезда в период с 31 декабря по 2 января. За четыре звезды в этот период придется заплатить 50-110 тысяч рублей. Каникулы в гостинице «пять звезд» выйдут дороже –от 85 до 290 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».



