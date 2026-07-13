Россияне чаще путешествуют в Черногорию, но широкого интереса к Европе у граждан РФ нет, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов.



Черногория этим летом бьет рекорды как направление для отпуска среди россиян. В компании ПАКС сообщили о росте продаж на 40% год к году. Арзуманов усомнился, что интерес настолько высок.