Российский союз туриндустрии ожидает восстановления отложенного спроса на Доминикану в случае возобновления прямого авиасообщения с карибской республикой. Об этом в комментарии НСН рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Министерство транспорта ранее сообщило, что авиасообщение с Доминиканской Республикой может возобновиться предстоящей зимой «при достижении необходимых договоренностей». Авиационные власти двух стран уже обсудили тему по инициативе доминиканской стороны.

«Открытие прямых рейсов в страну — это всегда стимул восстановления туристических потоков, прежде всего. Это особенно актуально, поскольку мы фиксируем бурный рост интереса к международному туризму на 20% во всем международном направлении по году. Причем, нет смысла сравнивать Доминикану с Турцией, Египтом или другими странами. Каждое направление самодостаточно уникальное. Доминикана имеет свою аудиторию, там большая гостиничная инфраструктура, экскурсионная программа, круглогодичный отдых, клубные отели, все включено. До ввода ограничений её посещали до 400 тысяч человек в год. Сегодня цифры крайне скромные, так как именно сложности с воздушным сообщением останавливают туристов», - отметил собеседник НСН.