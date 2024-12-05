«Возрождаем забытое»: В отрасли рассказали о новых маршрутах речных круизов

«Главным образом популярность речных круизов растет потому, что суда реконструируются, становятся комфортабельными, развиваются маршруты, береговая инфраструктура. Речные круизы становятся привлекательным продуктом, который может конкурировать с наземным туризмом и превосходить его, причем не только в России, но и в мире. Более того, мы стали возрождать давно забытые направления. Это круизы по Иртышу, два года назад мы делали круизы от Тобольска до Салехарда, в этом году дополнительно сделали рейсы до Новосибирска (это довольно большой участок реки Обь). Также мы сделали круизы до Нового Порта в Заполярье. Дополнительные стоянки организовали на Ладожском озере, на Онежском озере, на реках Сура, Волга, возобновили заходы в Юрино, где находится знаменитый замок Шереметева», — сказал Соснин.

Собеседник НСН также отметил, что сегодня спросом у россиян пользуются речные круизы в Египте и в Китае.

«Наиболее доступны круизы по Нилу в Египте, по реке Янцзы в Китае (замечательный круиз с посещением дамбы “Три ущелья”). Они пользуются особой популярностью у россиян», — подытожил он.

Ранее зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток в России в рамках летнего сезона 2024 года составил 35 млн поездок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

