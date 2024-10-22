«Возмещаем до 100%»: Туроператоры отказались от «страхового» сбора для туристов

«Это личное мнение Ильи Геннадьевича, скорее, не как президента РСТ. Я могу сказать, что эта тема на наших площадках не обсуждалась, коллективного мнения у нас нет. Такие попытки создания общих фондов рынком категорически отвергаются. Фактически мы в таком случае создаем колхоз, куда добросовестные компании платят, а недобросовестные могут это использовать. Эти средства можно инвестировать в программы, но непонятно, почему эти программы должны развиваться за счет профессиональной деятельности компаний», - отметил он.

По его словам, эффективность фонда персональной ответственности доказана, туристы в таком случае получают возврат средств от 80 до 100%.

«На сегодняшний день у нас три механизма финансовой ответственности – страховка, банковская гарантия и фонд персональной ответственности. Эффективность последнего равна 100%. Туристы в таком случае получают возврат средств от 80 до 100%. Страховые компании в таких ситуациях осуществляют выплаты всем туристам, которые к ним обращаются. Эта сумма размазывается у них по количеству туристов, отсюда и проблемы – люди получают только до 20% выплат. 60% компаний, которые работают на рынке выездного туризма, используют именно фонд персональной ответственности. Такие компании можно назвать надежными, никаких проблем нет», - заключил собеседник НСН.

В России зафиксировано снижение спроса на зарубежные туры, сообщает пресс-служба Российского союза туроператоров (РСТ). Уточняется, что к подобной тенденции привело ослабление курса рубля по отношению к мировым валютам, передает «Радиоточка НСН».

