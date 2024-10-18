В Республике Алтай введут туристический налог

Туристический налог введут в Республике Алтай с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, притом лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения», — отметили власти.

Размер налога составит 1%, но не менее 100 рублей, на старте и будет постепенно увеличен до 5%. Как ожидается, мера принесет в бюджет республики как минимум 134,2 млн рублей за год.

Ранее туристический налог решили ввести в Карелии, напоминает RT.

