В Республике Алтай введут туристический налог
Туристический налог введут в Республике Алтай с 1 января 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания людей, притом лишь на объектах, которые включены в реестр классифицированных средств размещения», — отметили власти.
Размер налога составит 1%, но не менее 100 рублей, на старте и будет постепенно увеличен до 5%. Как ожидается, мера принесет в бюджет республики как минимум 134,2 млн рублей за год.
Ранее туристический налог решили ввести в Карелии, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru