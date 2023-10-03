«Воюющая страна»: Безвизовую Анголу сравнили с Сирией
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил НСН, что безвизовый режим для россиян от африканской страны можно считать полностью политическим решением.
Россияне не поедут в Анголу, так как страна ведет войну, а туристические предложения на данный момент отсутствуют, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН.
Ангола ввела безвизовый режим для российских граждан с 29 сентября. Такой приказ был подписан президентом республики и вступил в силу, заявил посол РФ в африканской стране Владимир Тараров. Он пояснил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. Мурадян назвал это решение политическим.
«С точки зрения туризма Ангола не представляет интереса на текущий момент. Во-первых, у нас нет прямых гражданских рейсов. Во-вторых, это скорее политическое решение, идет развитие туризма в Африке, страны континента последовательно отменяют визы для россиян. Ангола может подойти редкому туристу, потому что как такового продукта на рынке еще нет. Добраться туда можно, есть стыковка в Эфиопии, туда есть прямые рейсы. Но у Анголы проблемы с репутацией, это немного воюющая страна. Я сомневаюсь, что россияне туда поедут, это примерно как туризм в Сирию – в теории есть, на практике, конечно, нет», - рассказал он.
Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин ранее заявил, что Москва работает над задачей сделать безвизовой всю Латинскую Америку. Безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки привлечет туда российских туристов, но не заменит Бали и Пхукет, заявили эксперты туриндустрии «Радиоточке НСН».
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