«Воюющая страна»: Безвизовую Анголу сравнили с Сирией

Россияне не поедут в Анголу, так как страна ведет войну, а туристические предложения на данный момент отсутствуют, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН.

Ангола ввела безвизовый режим для российских граждан с 29 сентября. Такой приказ был подписан президентом республики и вступил в силу, заявил посол РФ в африканской стране Владимир Тараров. Он пояснил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней. Мурадян назвал это решение политическим.