Между Россией и Анголой могут запустить прямой авиарейс

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Дипломат заявил, что встречался с руководством ангольской авиакомпании TAAG и представителями Росавиации. «У них есть взаимопонимание», — указал Тараров.

Как стало известно ранее, «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

