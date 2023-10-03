Между Россией и Анголой могут запустить прямой авиарейс

Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в республике Владимира Тарарова.

«Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир с 12 ноября

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Дипломат заявил, что встречался с руководством ангольской авиакомпании TAAG и представителями Росавиации. «У них есть взаимопонимание», — указал Тараров.

Как стало известно ранее, «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:Авиация

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