Между Россией и Анголой могут запустить прямой авиарейс
3 октября 202305:02
Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на посла РФ в республике Владимира Тарарова.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса между Москвой и Луандой. Дипломат заявил, что встречался с руководством ангольской авиакомпании TAAG и представителями Росавиации. «У них есть взаимопонимание», — указал Тараров.
Как стало известно ранее, «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru