«Еще можно успеть!»: Гендиректор туроператора АРТ-ТУР о билетах на Новый год

«Как с любыми вещами: хорошие вещи можно купить либо сильно заранее, либо на распродаже… Сейчас уже период, когда ничего уже вроде не было, но что-то начинает появляться. Кто-то заболел, кто-то не смог, поставили дополнительный рейс. В принципе, по всем направлениям, которые у нас есть, еще можно успеть. Сложнее с шенгенскими визами – оформить ее до Нового года вы вряд ли успеете: посольства уже начали уходить на каникулы, а оформление обычно занимает как раз две недели. Так что в Европу – уже после 9 января», - сказал Арутюнов.

Он отметил, что билеты еще можно приобрести на Мальдивы или в Дубай. При этом Арутюнов подчеркнул, что цены у них достаточно высокие.

«Билеты еще есть, стоимость у них приличная. Например, на Мальдивы есть билеты по цене от 120 тысяч за билет туда-обратно. Месяц назад за такие деньги уже все было распродано, так что это еще дешево. В Дубай еще бывают билеты за 60-70 тысяч туда-обратно. Проживание там, где оно еще доступно, остается в рамках новогодних цен прошлого года, а кое-где подешевели из-за укрепления рубля», - резюмировал Арутюнов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на АТОР сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вошли в топ самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на новогодние праздники.

