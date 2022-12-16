В Ассоциации «Турпомощь» объяснили задержку рейсов iFly в Египет
Туристов не отправленных рейсов уже предложили пересадить на самолеты других авиакомпаний, отметил в эфире НСН советник директора Ассоциации Валерий Коровкин.
Иордания запретила авиакомпании iFly пролет через свое воздушное пространство, так как некоторые самолеты были не переведены в российский реестр, рассказал советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин в пресс-центре НСН.
«Пока в «Турпомощь» не обращались. Иордания не пропустила самолеты некоторых наших компаний, которые не перевелись в российский реестр. Но остальные компании с самолетами в российском реестре спокойно летают через Иорданию. Пострадала пока одна компания - iFly. Росавиация сейчас занимается этим вопросом. Думаю, какое-то решение будет найдено. Туристов не отправленных рейсов предложили пересадить на самолеты других авиакомпаний», - сказал Коровкин.
Ранее, 15 декабря, около тысячи человек с ночи застряли во «Внуково» в ожидании трех авиарейсов iFly в Египет, еще столько же ждут вывозных рейсов из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Авиакомпания iFly объясняла это тем, что Иордания на днях запретила пролет через свое воздушное пространство без страхового сертификата. При этом 16 декабря РИА Новости в пресс-службе iFly сообщили, что авиакомпания рассчитывает получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию и отправить первый рейс с туристами в 20.00.
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