В Минфине выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран
Прежде чем обсуждать повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран следует оценить эффективность повышенных с 1 мая 2024 года акцизов на вино. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Он указал, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию.
«Мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили», - заключил Сазанов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2024 года на 15,6% были снижены ставки акцизов на отечественные игристые вина, в том числе российское шампанское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru