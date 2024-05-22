В Минфине выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран

Он указал, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному росту цен на алкогольную продукцию.

«Мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили», - заключил Сазанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 мая 2024 года на 15,6% были снижены ставки акцизов на отечественные игристые вина, в том числе российское шампанское, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

