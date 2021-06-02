Внезапная неожиданность. АТОР готовится к открытию авиасообщения с курортами Египта
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ в беседе с «Радиоточкой НСН» предположила, что решение о возобновлении авиаперелетов на популярные курорты страны будет приниматься в ближайшее время.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключила, что Россия откроет авиасообщение с курортами Египта.
«Согласно последнему решению оперштаба, количество рейсов на Каир увеличено на семь в неделю симметрично с каждой стороны. Это значит, что поток в Египет увеличится, потому что все равно все едут на курорты через Каир. Но это не означает, что авиасообщение с курортами не откроется в ближайшее время. Решения принимаются в последний момент, и они могут оказаться совершенно неожиданными для участников индустрии и для потребителей», - заявила Ломидзе.
Накануне АТОР сообщила, что правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля. Иностранные туристы, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут отдыхать на острове без прохождения карантина.
Ломидзе подчеркнула, что нет ни одной страны, которая принимает только вакцинированных туристов, но есть страны, которые принимают со всеми остальными и вакцинированных.
«Вакцинированным путешественникам не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Такие правила ввели Грузия, Хорватия, Греция. Этим странам все равно, какой вакциной будет турист привит. Но нет стран, которые впускают только прошедших вакцинацию. Пхукет – это экспериментальная площадка. Власти Таиланда хотят посмотреть, чем все закончится, если запускать вакцинированных туристов, не приведет ли это к всплеску заболевания», - пояснила исполнительный директор АТОР.
О том, какие еще популярные среди российских туристов направления могут открыться в ближайшее время, Ломидзе ответить затруднилась.
«Ответ на это есть только у оперштаба, мы такой информацией не располагаем», - заявила Ломидзе.
Ранее сегодня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что работа по возобновлению авиарейсов из России на курорты Египта продолжается, до ее завершения остаются «последние штрихи». Он отметил, что они связаны в том числе к коронавирусными ограничениями.
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