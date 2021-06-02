Внезапная неожиданность. АТОР готовится к открытию авиасообщения с курортами Египта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключила, что Россия откроет авиасообщение с курортами Египта.

«Согласно последнему решению оперштаба, количество рейсов на Каир увеличено на семь в неделю симметрично с каждой стороны. Это значит, что поток в Египет увеличится, потому что все равно все едут на курорты через Каир. Но это не означает, что авиасообщение с курортами не откроется в ближайшее время. Решения принимаются в последний момент, и они могут оказаться совершенно неожиданными для участников индустрии и для потребителей», - заявила Ломидзе.

Накануне АТОР сообщила, что правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля. Иностранные туристы, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут отдыхать на острове без прохождения карантина.

Ломидзе подчеркнула, что нет ни одной страны, которая принимает только вакцинированных туристов, но есть страны, которые принимают со всеми остальными и вакцинированных.