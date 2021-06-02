«Последние штрихи». В МИД РФ рассказали о сроках возобновления авиасообщения с курортами Египта

Работа по возобновлению авиарейсов из России на курорты Египта продолжается, до ее завершения остаются «последние штрихи», заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Решение, как вы знаете, было принято, об этом было заявлено на самом высоком уровне. Так что сейчас просто остались некоторые детали, связанные, в том числе, и с коронавирусными ограничениями, - сказал Богданов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом он выразил надежду, что российские туристы «в ближайшее время» смогут вновь отправиться на отдых в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обещал до конца мая принять решение о возобновлении чартеров на курорты Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 1 июня, что специалисты ознакомились с ситуацией в Египте и теперь нужно время для оценки ситуации.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что возобновление авиарейсов между Россией и египетскими курортами произойдет в ближайшее время, если позволит ситуация с коронавирусом.

