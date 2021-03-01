Власти Турции продлили ограничения для туристов

Турецкие власти в очередной раз продлили срок, до которого у прилетающих туристов будут требовать справку с отрицательным тестом на COVID-19. Об этом сообщили в АТОР. В полученной авиакомпаниями телеграмме сообщается, что перевозчики обязаны допускать на борт самолета, отправляющегося в страну, только тех туристов, у которых есть соответствующий документ. Правило будет действовать до 26 мая.

ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Турция планирует открыть туристический сезон в апреле

Между тем, в конце января стало известно, что российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что путевки подорожают после окончания действия акции раннего бронирования в конце марта. В апреле-мае ожидается повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции.

Участники рынка рассчитывают, что Турция будет открыта для туристов из России в 2021 году, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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