Турция планирует открыть туристический сезон в апреле
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что начало туристического сезона в стране планируется в апреле. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала «Хабертюрк», сообщает ТАСС.
По словам Эрсоя, в стране ожидают поток российских туристов с конца апреля, поскольку в РФ начнется сезон отпусков. Чиновник добавил, что сезон начнется с внутреннего туризма.
Ранее российские туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых в Турции. В сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорилось, что путевки подорожают после окончания действия акции раннего бронирования в конце марта.
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