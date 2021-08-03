Власти Турции объявили, что пожары больше не угрожают туристам
Турецкие власти объявили о взятии под контроль 146 из 154 лесных пожаров, бушевавших в стране в течение недели.
Опасности для жилых районов и туристических объектов больше нет, сообщает во вторник пресс-служба администрации президента Турции.
В настоящее время пожары продолжаются в провинциях Анталья, Адана и Мугла, возле Мармариса и Бодрума, а также в лесах Аланьи и Манавгата.
Ранее глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что пожары не смущают российских туристов, которые не отказываются от поездок в эту страну.
Со своей стороны, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сказал НСН, что поджоги лесов могут происходить из-за противостояния между турецкими властями и запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана.
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