Власти Таиланда откажутся от массового туризма в ближайший год

Правительство Таиланда рассматривает возможность временного отказа от массового туризма после эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.

Он заявил, что королевству необходимо увеличить расходы на душу населения на 30% и обеспечить безопасность и гигиену, чтобы снова сделать Таиланд привлекательным для туризма местом.

ТАТ ожидает в 2022 году увеличения доходов от туризма до 39,7 млрд долларов в сравнении с 2019 годом, за который удалось получить 36,4 млрд долларов. Супарсон напомнил, что туризм Таиланда не впервые сталкивается с необходимостью быстро восстановиться после тяжелого кризиса и подчеркнул, что случай с распространением коронавируса не станет исключением.