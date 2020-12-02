Таиланд рассчитывает возобновить международный туризм до апреля 2021 года

Ранее портал TourDom.ru сообщил, что в социальных сетях появилась реклама чартерных рейсов в Таиланд, однако эксперты не советуют их покупать. Туроператоры официально эту информацию не комментируют, а анонимно сообщили, что полетная программа осталась с прошлого года. Рейсы, по их словам, будут сниматься, исходя из ситуации.

Между тем, аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году, сообщает RT.



