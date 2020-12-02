Таиланд рассчитывает возобновить международный туризм до апреля 2021 года
Власти Таиланда рассчитывают, что королевство будет закрыто для международного туризма до второго квартала 2021 года. Об этом сообщает газета The Thaiger.
Ранее портал TourDom.ru сообщил, что в социальных сетях появилась реклама чартерных рейсов в Таиланд, однако эксперты не советуют их покупать. Туроператоры официально эту информацию не комментируют, а анонимно сообщили, что полетная программа осталась с прошлого года. Рейсы, по их словам, будут сниматься, исходя из ситуации.
Между тем, аналитики выяснили, чем туристам запомнился отдых в России в этом году, сообщает RT.
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