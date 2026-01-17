Власти рассматривают возможность возобновления зарубежных круизов через Азовское море

Согласно документам кабмина, с которыми ознакомилось агентство «РИА Новости», для запуска пассажирских маршрутов потребуется создать или модернизировать необходимую портовую инфраструктуру.

В документах отмечается, что ранее действовал круизный маршрут Мариуполь—Батуми, который может быть возобновлен после обустройства пассажирского причала. В настоящее время специализированный причал для приема пассажирских судов в акватории Азовского моря имеется только в порту Таганрога. Порты Ейска и Мариуполя ранее принимали круизные суда, однако сейчас такой возможности не имеют.

В качестве одного из вариантов для организации международных круизных рейсов предлагается задействовать пассажирское судно «Мустай Карим».

Речным круизам практически некуда расти, для этого требуется строительство новых теплоходов и круизных лайнеров, а также популяризация таких путешествий в осенний период, рассказали ранее НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский и заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

