Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию
Власти Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, захотели запустить прямое авиасообщение с Белоруссией и Россией. Об этом заявил министр коммуникаций, приватизации и инвестиций исламской республики Абдул Алим Хан.
Он отметил, что Исламабад уже работает над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по улучшению региональной связи и укреплению торговых отношений. Абдул Алим Хан подчеркнул, что власти Пакистана уделяют особое внимание расширению сотрудничества с соседними государствами и ключевыми международными партнерами.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия более чем вдвое увеличила прогноз по росту российского турпотока и рассчитывает в 2030 году привлекать два миллиона туристов из РФ ежегодно вместо планировавшихся ранее 800 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru