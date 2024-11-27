Власти Пакистана захотели запустить прямые рейсы в Россию и Белоруссию

Он отметил, что Исламабад уже работает над возобновлением прямых рейсов в Москву и Минск в рамках усилий по улучшению региональной связи и укреплению торговых отношений. Абдул Алим Хан подчеркнул, что власти Пакистана уделяют особое внимание расширению сотрудничества с соседними государствами и ключевыми международными партнерами.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия более чем вдвое увеличила прогноз по росту российского турпотока и рассчитывает в 2030 году привлекать два миллиона туристов из РФ ежегодно вместо планировавшихся ранее 800 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

