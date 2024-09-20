Саудовская Аравия хочет привлекать к 2030 году 2 млн туристов из России ежегодно

«В 2015-2018 годах в Саудовской Аравии начались преобразования, которые носят социально-экономический характер и имеют множество целей. Туризм – одна из составляющих нашей трансформации. В 2015 году, когда мы запустили процесс, были поставлены амбициозные цели в каждом секторе. В сфере туризма – достичь 100 миллионов посещений к 2030 году. Мы начали в 2019 году с введения электронной визы для иностранных туристов. Но потом началась пандемия и мы сосредоточились на внутреннем туризме», - сказал Хамидаддин на приеме, организованном управлением по туризму Саудовской Аравии для представителей российского турбизнеса.

По словам главы ведомства, пока международный туризм находился на паузе, страна готовилась к его возобновлению – улучшались инфраструктура, логистика, расширялись аэропорты, разрабатывались маркетинговые кампании для привлечения туристов.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал «Радиоточке НСН», что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.

