С Байконуром установят авиасообщение для развития туризма
С городом Байконуром установят регулярное авиасообщение ряд городов Казахстана и России, заявили в пресс-службе казахстанского Минтранса, сообщает агентство «Прайм».
Как отмечается, регулярное авиасообщение позволит привлечь большее число туристов на космодром. По этому поводу казахстанская делегация провела встречу с замминистра транспорта РФ Владимиром Потешкиным.
«В результате достигнута договоренность по установлению авиасообщения», - добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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