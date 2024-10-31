С Байконуром установят авиасообщение для развития туризма

С городом Байконуром установят регулярное авиасообщение ряд городов Казахстана и России, заявили в пресс-службе казахстанского Минтранса, сообщает агентство «Прайм».

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Как отмечается, регулярное авиасообщение позволит привлечь большее число туристов на космодром. По этому поводу казахстанская делегация провела встречу с замминистра транспорта РФ Владимиром Потешкиным.

«В результате достигнута договоренность по установлению авиасообщения», - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КазахстанРоссияАвиасообщениеБайконур

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