Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов

Кроме того, с 15 ноября будет прекращено ПЦР-тестирование при въезде.

Как сообщалось ранее, Тунис отменит ПЦР-тесты для привитых туристов, соответствующее сообщение появилось на сайте министерства туризма и культуры республики.

