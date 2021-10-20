Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов
20 октября 202101:11
Власти Кубы с 7 ноября отменяет обязательный карантин для иностранных туристов в отелях после въезда в страну, сообщает «РЕН ТВ».
Кроме того, с 15 ноября будет прекращено ПЦР-тестирование при въезде.
Как сообщалось ранее, Тунис отменит ПЦР-тесты для привитых туристов, соответствующее сообщение появилось на сайте министерства туризма и культуры республики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru