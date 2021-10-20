Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов

Власти Кубы с 7 ноября отменяет обязательный карантин для иностранных туристов в отелях после въезда в страну, сообщает «РЕН ТВ».

Тунис смягчит ограничения для привитых туристов

Кроме того, с 15 ноября будет прекращено ПЦР-тестирование при въезде.

Как сообщалось ранее, Тунис отменит ПЦР-тесты для привитых туристов, соответствующее сообщение появилось на сайте министерства туризма и культуры республики.

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Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:ТуризмКуба
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