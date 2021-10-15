Тунис смягчит ограничения для привитых туристов
Тунис отменит ПЦР-тесты для привитых туристов, соответствующее сообщение появилось на сайте министерства туризма и культуры республики.
При этом новые правила будут действовать лишь для тех туристов, которые привились двумя дозами. Вторая доза препарата должна быть введена минимум за две недели до въезда. Также отдыхающие должны иметь при себе справку на английском языке о результатах тестирования, а также пройти недельный карантин.
Ранее на Кубе заявили об отмене ПЦР-тестирования для туристов.
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