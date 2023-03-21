Власти Бали следят за российскими туристами в соцсетях
Работники иммиграционной службы индонезийского острова Бали следят за социальными сетями российских туристов с целью выявить возможные иммиграционные нарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито.
По его словам, офицеры иммиграционной службы не только патрулируют территорию с целью пресечения злоупотребления визами, но и занимаются мониторингом социальных сетей, в чём служителям закона охотно помогают местные жители.
Представитель ведомства отметил, что именно благодаря социальным сетям были выявлены двое россиян, которые обучали соотечественников езде на мотоцикле. Он отметил, что злоумышленников депортировали из Индонезии.
Вчера, 20 марта, сообщалось, что власти Индонезии выдворят с курортного острова Бали нарушителей визовых правил. В рамках специальной операции будут депортированы 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемые в нарушении условий пребывания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
- Беспилотник ВСУ атаковал нефтепровод в Брянской области
- Вице-спикер Госдумы Чернышов подтвердил своё участие в выыборах мэра Москвы
- Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России
- Глава МИД Эстонии посетил Киев
- СМИ: Украина планирует отрезать России наземное сообщение с Крымом
- Рогов: Мощный взрыв произошёл в подконтрольном Киеву Запорожье
- Власти Бали следят за российскими туристами в соцсетях
- Евросоюз перевел Украине 1,5 миллиарда евро
- СМИ: премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru