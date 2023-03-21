Власти Бали следят за российскими туристами в соцсетях

Работники иммиграционной службы индонезийского острова Бали следят за социальными сетями российских туристов с целью выявить возможные иммиграционные нарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Нгурах Рай Сугито.

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По его словам, офицеры иммиграционной службы не только патрулируют территорию с целью пресечения злоупотребления визами, но и занимаются мониторингом социальных сетей, в чём служителям закона охотно помогают местные жители.

Представитель ведомства отметил, что именно благодаря социальным сетям были выявлены двое россиян, которые обучали соотечественников езде на мотоцикле. Он отметил, что злоумышленников депортировали из Индонезии.

Вчера, 20 марта, сообщалось, что власти Индонезии выдворят с курортного острова Бали нарушителей визовых правил. В рамках специальной операции будут депортированы 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемые в нарушении условий пребывания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияРоссийские Туристы

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