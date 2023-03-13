Туристам на Бали после крупных ДТП запретили арендовать мотоциклы
Власти острова Бали в Индонезии запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на губернатора Бали Ваяна Костера.
По его словам, туристы недисциплинированны и неправильно себя ведут, в связи с чем на острове и будет запрещена аренда мотоциклов.
Глава Бали отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами острова, что гарантирует качество и достойный туризм.
Ранее сообщалось, что власти Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии туристам из России и Украины.
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