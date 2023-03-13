Туристам на Бали после крупных ДТП запретили арендовать мотоциклы

По его словам, туристы недисциплинированны и неправильно себя ведут, в связи с чем на острове и будет запрещена аренда мотоциклов.



Глава Бали отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами острова, что гарантирует качество и достойный туризм.

Ранее сообщалось, что власти Бали предложили прекратить выдачу виз по прибытии туристам из России и Украины.

