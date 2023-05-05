Власти Бали назвали россиян рекордсменами по депортации
С начала года с индонезийского острова Бали депортировали более ста иностранцев, большинство из которых россияне, сообщил губернатор одноименной провинции Вайан Костер.
По его словам, всего был депортирован 101 турист, в том числе 27 граждан России. Костер также сообщил, что на сегодняшней день на Бали находятся около 50 тысяч россиян.
Ранее власти острова Бали анонсировали планы отказа от массового туризма и введения ограничений для иностранцев. В частности, их могут обязать регистрироваться за год до возможной поездки на Бали.
В конце марта СМИ сообщали, что местные жители жалуются на «маленькую Москву», так они прозвали заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru