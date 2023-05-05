Власти Бали назвали россиян рекордсменами по депортации

С начала года с индонезийского острова Бали депортировали более ста иностранцев, большинство из которых россияне, сообщил губернатор одноименной провинции Вайан Костер.

По его словам, всего был депортирован 101 турист, в том числе 27 граждан России. Костер также сообщил, что на сегодняшней день на Бали находятся около 50 тысяч россиян.

Власти Бали резко ограничат въезд туристов на остров

Ранее власти острова Бали анонсировали планы отказа от массового туризма и введения ограничений для иностранцев. В частности, их могут обязать регистрироваться за год до возможной поездки на Бали.

В конце марта СМИ сообщали, что местные жители жалуются на «маленькую Москву», так они прозвали заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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