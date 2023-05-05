Власти Бали назвали россиян рекордсменами по депортации

С начала года с индонезийского острова Бали депортировали более ста иностранцев, большинство из которых россияне, сообщил губернатор одноименной провинции Вайан Костер.

По его словам, всего был депортирован 101 турист, в том числе 27 граждан России. Костер также сообщил, что на сегодняшней день на Бали находятся около 50 тысяч россиян.