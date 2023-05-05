Власти Бали резко ограничат въезд туристов на остров

Власти острова Бали намерены ввести систему квот для зарубежных туристов. Такое решение анонсировал губернатор этой индонезийской территории Ваян Костер. Он подчеркнул, что речь идёт о серьёзном ограничении въездного туризма.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм», - цитирует главу острова портал Detik. Одно из возможных ограничений — регистрация за год до возможной поездки на Бали. При таком варианте потенциальные туристы будут ждать своей очереди на въезд, передает RT.

Губернатор назвал основной причиной введения квот плохое поведение зарубежных туристов, в том числе, граждан России. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такие ограничения предполагается ввести сроком на 100 лет.

