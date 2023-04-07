Владельцы российских карт Visa и Mastercard могут купить билеты на рейсы Turkish Airlines
7 апреля 202315:06
Владельцы российских карт Visa и Mastercard смогут оплатить авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании, сообщает РИА Новости источник в пресс-службе компании.
«Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут», - пояснил источник.
При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков, добавили в Turkish Airlines.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Грузия может отбить у Сочи российских туристов, сообщает «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru