Владельцы российских карт Visa и Mastercard могут купить билеты на рейсы Turkish Airlines

Владельцы российских карт Visa и Mastercard смогут оплатить авиабилеты компании Turkish Airlines через российские офисы компании, сообщает РИА Новости источник в пресс-службе компании.

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«Если же рейс выполняется из Турции или другой страны, то российские карты не подойдут», - пояснил источник.

При этом сайт компании позволяет оплатить билеты картами Union Pay российских банков, добавили в Turkish Airlines.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН заявил, что Грузия может отбить у Сочи российских туристов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Майские ПраздникиVISAАвиабилеты

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