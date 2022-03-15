Владелец турагентства назвал меры, необходимые для господдержки отрасли

По его мнению, на фоне западных санкций также можно оказать поддержку туркомпаниям обнулив налоги и отменив страховые пенсионные взносы.

«В идеале — получить от государства невозвратный кредит, как сделали для ряда пострадавших отраслей на зарплаты. Да, там было условие, что если компании сохранят минимум 90% штата, то кредит можно не возвращать», - подчеркнул эксперт.

Венскель добавил, что также необходимо развивать в России внутренний туризм и его инфраструктуру.

Ранее в «Интуристе» заявили, что граждане России передумали отдыхать за границей, объём бронирований на зарубежные туры сократился в 25 раз.