Владелец турагентства назвал меры, необходимые для господдержки отрасли
Владелец турагентства «Море тут» Артём Венскель заявил, что россияйским властям, для поддержки отрасли, следует предоставить отсрочку по уплате налога за 2021 год, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, на фоне западных санкций также можно оказать поддержку туркомпаниям обнулив налоги и отменив страховые пенсионные взносы.
«В идеале — получить от государства невозвратный кредит, как сделали для ряда пострадавших отраслей на зарплаты. Да, там было условие, что если компании сохранят минимум 90% штата, то кредит можно не возвращать», - подчеркнул эксперт.
Венскель добавил, что также необходимо развивать в России внутренний туризм и его инфраструктуру.
Ранее в «Интуристе» заявили, что граждане России передумали отдыхать за границей, объём бронирований на зарубежные туры сократился в 25 раз.
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