Эстония отказалась выдавать туристические визы гражданам РФ

Глава министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс объявила о приостановке выдачи туристических виз гражданам России, сообщает ТАСС.

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По её словам, в связи со спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине временно приостановят выдачу россиянам виз категории «С» и «D». Она отметила, что представительства Эстонии на территории России технически не могут «взимать госпошлину», поэтому выдача виз не может быть организована физически.

Лийметс добавила, что визы смогут получить только те россияне, «у которых в Эстонии проживают члены семьи», а также планирующие посетить республику «по гуманитарным причинам».

Ранее визовый центр Италии в Москве (VMS) объявил о возобновлении с 1 марта приёма документов на оформление туристических виз в страну.

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ФОТО: РИА Новости
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