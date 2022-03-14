Россияне стали отказываться от отдыха за границей

Так, в «Интуристе» заявили, что объём бронирований на зарубежные туры сократился в 25 раз, в основном россияне стали выбирать те направления, по которым ещё летают самолёты - Абхазия, Армения, Турция.

В Anex Tour отметили, что вовсе остановили продажи поездок за рубеж.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что туркомпании Coral Travel и Sunmar отменили полётные программы до 28 марта. и будут выполнять только спецрейсы по вывозу россиян из-за границы.