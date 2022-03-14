Россияне стали отказываться от отдыха за границей

Граждане России передумали отдыхать за границей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные туроператоров.

АТОР: Россияне могут без пересадки полететь в путешествие в 15 стран

Так, в «Интуристе» заявили, что объём бронирований на зарубежные туры сократился в 25 раз, в основном россияне стали выбирать те направления, по которым ещё летают самолёты - Абхазия, Армения, Турция.

В Anex Tour отметили, что вовсе остановили продажи поездок за рубеж.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) заявили, что туркомпании Coral Travel и Sunmar отменили полётные программы до 28 марта. и будут выполнять только спецрейсы по вывозу россиян из-за границы.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Левитин
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмОтдых
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