Вице-президент РСТ: У россиян вырос спрос на рейсы в Египет

Туроператоры фиксируют рост количества рейсов в Египет, а также наблюдают увеличение числа авиакомпаний, выполняющие рейсы в эту страну, рассказал НСН Дмитрий Горин.

В прошлом году в Египет летали самолеты из восьми городов России, в этом году их число увеличат до 12, заявил в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии по авиаперевозкам Дмитрий Горин.

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«Мы фиксируем третий год подряд стабилизацию цен по Турции. Это самое популярное направление в туризме. Новинка сезона для нас: мы видим рост количества рейсов и числа авиакомпаний в Египет. Это, конечно, меньше по объемам, но в этом году шесть авиакомпаний выполняют рейсы в Египет. В прошлом году в Египет летали самолеты из восьми городов России, в этом году их число увеличат до 12», - сказал собеседник НСН.

Ранее туроператоры сообщили о двукратном росте продаж туров на Маврикий, отмечает «Радиоточка НСН». По словам экспертов, российских путешественников привлекают на Маврикии хорошее соотношение цены и качества, а также отличные отели, экскурсионные программы и перелет с удобной пересадкой.

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ФОТО: РИА Новости
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