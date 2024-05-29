«Турция, ОАЭ, Египет»: Названы популярные направления у россиян

Выездные туры для одного человека на семь ночей начинаются от 700 евро, заявила в пресс-центре НСН Яна Муромова.




У российских туристов набирают популярность страны ближнего зарубежья, рассказала в пресс-центре НСН заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова.

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«Турист отдает предпочтение готовому продукту, уже сформированному. Если мы говорим о выездном туризме, то это, конечно, пакетные туры с перелетом, отели четыре-пять звезд. Самые популярные направление - Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Также особой популярностью начинают пользоваться страны ближнего зарубежья - Армения, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. Пакетные туры на зарубежные направления начинаются от 700 евро на семь ночей для одного человека», - сказала собеседница НСН.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что с января по апрель Турция приняла наибольшее количество туристов из Германии, России и Ирана, которые заняли первые три места в списке стран по числу прибывших, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Бобылев / ТАСС
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