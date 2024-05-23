Минфин рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог

Министр напомнил, что главы регионов и муниципалитетов на экспертном совете предлагали внести подобные изменения. Инициатива будет рассмотрена. Кроме того, произойдет справедливое перераспределение средств между регионами.

«Дополнительные собираемые налоги будут направлены в том числе на выравнивание социально экономического положения субъектов через предоставление трансфертов... из федерального бюджета», — отметил Силуанов.

Ранее министр заявил, что основные параметры налоговой системы страны следует зафиксировать до 2030 года, пишет Ura.ru.

