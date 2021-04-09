Ковидные тучи над Турцией. От этого проиграют все?

Ограничение полетов в Турцию оказалось на повестке дня российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Как заявил ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, в Европе и других государствах нарастает новая волна коронавируса, и «нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж», - сказал глава правительства на совещании по борьбе с коронавирусом.

Турцию, самое популярное у россиян зарубежное курортное направление, на днях признали эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. В последнее время в стране наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Туристические поездки в Турцию уже запретил Китай, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что «самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах – британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», – указала Анна Попова.

Сразу после этого заявления главы Роспотребнадзора турагентства отметили значительное падение спроса на турецкие курорты у россиян. Участники рынка оценивают это падение продаж в 25-50% по сравнению с показателями, которые были всего несколько дней назад. Очевидно, что туристы ждут ясности в вопросе о том, останется ли Турция доступной для посещения.

Дела в Турции с коронавирусом пока обстоят действительно неважно, вернее даже – тревожно. Там зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии – 55,9 тысяч новых заражений. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении коронавирусных ограничений, включая комендантский час в ночные часы и в выходные дни в районах повышенного риска.

Неблагоприятное развитие эпидситуации в Турции может вынудить российские власти на ограничительные меры на этом направлении. Один из вариантов предполагает введение обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Турции туристов. Он чреват падением продаж, поскольку далеко не все готовы к таким последствиям отпуска. Другой – остановка авиасообщения. А вот он уже чреват волной банкротств в туриндустрии: путевки на турецкие курорты распроданы на несколько месяцев вперед. Оба хуже.

