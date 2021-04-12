Россияне массово отказываются от путевок в Турцию, где растет количество заболевших COVID-19

Число аннулированных путевок поднялось в десятки раз. Из-за сообщений о существенном росте количества заболевших COVID-19 и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения, в России упали продажи путевок в Турцию. В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз.

Как считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, Россия введет определенные ограничения на рейсы в турецком направлении.

Ограничение полетов в Турцию оказалось на повестке дня российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вопрос о закрытии авиасообщения с Турцией встал из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране. Как заявил ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, в Европе и других государствах нарастает новая волна коронавируса, и «нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники, многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж», - сказал глава правительства на совещании по борьбе с коронавирусом.

