Вильфанд дал прогноз по открытию купального сезона на российских курортах

Что касается курортов Дагестана, то, по словам Вильфанда, Каспийское море будет готово к открытию купального сезона и прогреется немного раньше Чёрного. Температура в районе северного побережья Каспия будет 20 - 22 градуса уже примерно в конце первой декады июня. Также научный руководитель Гидрометцентра России напомнил о том, что более северное Балтийское море прогреется попозже – примерно в середине июля температура воды в нём достигает 19-20 градусов.

Напомнил собеседник «Радиоточки НСН» и о том, что примерно в первой декаде июня температура воды выше 22 градусов прогнозируется и в Москва-реке.

Ранее Ростуризм опроверг данные о массовой отмене бронирования в отелях Крыма. Бронирования на первый летний месяц в Крыму идут на уровне прошлого года.

