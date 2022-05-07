Ростуризм опроверг проблему отмены броней в отелях Крыма

Отмечается, что полуостров традиционно входит в топ курортов у российских путешественников на майские праздники, бронирования в Крыму на период мая - июня остаются на уровне прошлого года.

«На майские праздники полуостров остается в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд - около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%. В целом на май - июнь бронирования в Крыму идут на уровне прошлого года, который был рекордным по турпотоку», - отмечают в Ростуризме.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что российские туристы на фоне рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов массово отменяют бронирования в отелях Крыма, заявленное на май и июнь, сообщает РИА Новости.

