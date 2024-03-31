АТОР: Azur Air будет выполнять полеты в Египет вместо Southwind
В России в ближайшую неделю полеты в Египет будет выполнять авиакомпания AZUR air вместо Southwind, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.
Первые обновленные полеты на Boeing состоялись 30 марта из Внуково. Эти рейсы выделены для компаний PEGAS Touristik и Coral Travel. Возвращение тех туристов, которые сейчас находятся в Египте, также будет осуществляться на AZUR air.
Расписание полетов и аэропорты будет скорректировано, поскольку AZUR air летает из Внуково, а рейсы Southwind выполнялись из Шереметьево.
Ранее в Хургаде рейс с российскими туристами, который должен был следовать в Москву, переносили несколько раз из-за поломки самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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