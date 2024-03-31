АТОР: Azur Air будет выполнять полеты в Египет вместо Southwind

Первые обновленные полеты на Boeing состоялись 30 марта из Внуково. Эти рейсы выделены для компаний PEGAS Touristik и Coral Travel. Возвращение тех туристов, которые сейчас находятся в Египте, также будет осуществляться на AZUR air.

Расписание полетов и аэропорты будет скорректировано, поскольку AZUR air летает из Внуково, а рейсы Southwind выполнялись из Шереметьево.

Ранее в Хургаде рейс с российскими туристами, который должен был следовать в Москву, переносили несколько раз из-за поломки самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

