Въездной турпоток белорусских туристов в Россию побил рекорд за 10 лет
Белорусские туристы за три первых квартала 2023 года побили рекорд по поездкам в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития (МЭР) РФ.
Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что у России и Белоруссии огромный туристический потенциал.
Отмечается, что за первые три квартала минувшего года белоруссы совершили 191 тысячу поездок в Россию, что превышает показатели на аналогичный период 2022 года на 89%.
Ранее стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru