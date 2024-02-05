Въездной турпоток белорусских туристов в Россию побил рекорд за 10 лет

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что у России и Белоруссии огромный туристический потенциал.

Отмечается, что за первые три квартала минувшего года белоруссы совершили 191 тысячу поездок в Россию, что превышает показатели на аналогичный период 2022 года на 89%.

Ранее стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, отмечает «Радиоточка НСН».

