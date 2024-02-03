ФСБ: поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза
В 2023 году иностранные туристы посетили Россию 670,7 тысячи раз, что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году, пишет РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.
Так, в основном в Россию приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. В 2023 году лидерами по въезду стали граждане Казахстана.
Из дальнего зарубежья приезжали в основном жители КНР, Германии, Турции, ОАЭ и Туркменистана, отметили в погранслужбе.
Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины
- ФСБ: поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза
- Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $8 млн
- Новая старая сказка: Россияне выбирают отечественные мультфильмы
- В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи
- Юрий Лоза назвал бессмысленной новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
- Верблюд провалился в колодец на космодроме Байконур в Казахстане
- Продолжение следует: Сериал «Слово пацана» подогревает интерес зрителей
- СМИ: С актера Хориняка хотят взыскать 8 миллионов рублей за отказ от съемок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru