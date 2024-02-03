ФСБ: поток иностранных туристов в Россию в 2023 году вырос в 3,5 раза

Так, в основном в Россию приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. В 2023 году лидерами по въезду стали граждане Казахстана.

Из дальнего зарубежья приезжали в основном жители КНР, Германии, Турции, ОАЭ и Туркменистана, отметили в погранслужбе.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, напоминает «Радиоточка НСН».

