СМИ: Полиция на Бали задержала 17 россиян за нарушение ПДД

Островное правительство ранее уже депортировало 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемых в нарушении условий пребывания. Выдворят ли с курорта 17 нарушителей ПДД пока неизвестно.

Власти Бали также запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием. Тогда глава острова Ваян Костер отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами курорта, что гарантирует качество и достойный туризм.



Ранее сообщалось, что работники иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских туристов с целью выявить возможные иммиграционные нарушения.

