СМИ: Полиция на Бали задержала 17 россиян за нарушение ПДД

Полиция индонезийского острова Бали задержала 17 граждан России за нарушение правил дорожного движения, сообщают местные СМИ.

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Островное правительство ранее уже депортировало 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемых в нарушении условий пребывания. Выдворят ли с курорта 17 нарушителей ПДД пока неизвестно.

Власти Бали также запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием. Тогда глава острова Ваян Костер отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами курорта, что гарантирует качество и достойный туризм.

Ранее сообщалось, что работники иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских туристов с целью выявить возможные иммиграционные нарушения.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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