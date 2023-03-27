СМИ: Полиция на Бали задержала 17 россиян за нарушение ПДД
Полиция индонезийского острова Бали задержала 17 граждан России за нарушение правил дорожного движения, сообщают местные СМИ.
Островное правительство ранее уже депортировало 47 человек, в том числе 13 россиян, обвиняемых в нарушении условий пребывания. Выдворят ли с курорта 17 нарушителей ПДД пока неизвестно.
Власти Бали также запретили туристам брать мотоциклы в аренду после нескольких резонансных ДТП с их участием. Тогда глава острова Ваян Костер отметил, что туристы должны будут пользоваться транспортными услугами курорта, что гарантирует качество и достойный туризм.
Ранее сообщалось, что работники иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских туристов с целью выявить возможные иммиграционные нарушения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru