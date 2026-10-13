«Турция подешевела. В некоторых местах Турции по‑прежнему хорошая погода, особенно на побережье Антальи. ОАЭ возвращаются на туристический рынок — это очень позитивный момент. Осень там — один из моих любимых сезонов: температура воздуха опускается примерно до 30 градусов, а море — как парное молоко. При этом отдых стоит не так дорого: есть спецпредложения и скидки на множество отелей. Также в числе наших любимых направлений в последнее время — Азия. Здесь ситуация складывается очень неплохо. Коллеги говорят, что Вьетнам "поверил в себя": там даже подросли цены. Шри‑Ланка сейчас — более доступный и интересный вариант. Малайзия предлагает любопытные предложения. Очень советую присмотреться к Индии. Китай сейчас — одно из ключевых направлений: прямые рейсы выполняются примерно в 12 городов, выбор очень большой. Кроме того, Китай стал ещё и транзитным центром: оттуда удобно лететь в Японию и Южную Корею. Стоит обратить внимание и на страны СНГ — например, на Грузию. Также доступны направления в Африке. Ближе к декабрю стартуют круизы в Антарктиду — они стали популярны ещё в прошлом году», — сказал собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что Вьетнам выбирают прежде всего из‑за цены: на 800 долларов в месяц можно жить скромно, но комфортно и в тепле, однако не стоит забывать о визовых нюансах.

